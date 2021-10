Alexandra Clemente wil als burgemeester van Napels strijd aanbinden met de maffia die haar moeder doodde

Het was 11 juni 1997. De 10-jarige Alexandra Clemente wacht thuis op haar moeder voor de lunch als ze geweerschoten hoort. Als ze naar het open raam rent, ziet ze haar moeder Silvia op straat liggen in een plas bloed. Haar kleine broertje staat huilend bij het lichaam. ,,Ik zag dat hij de hand van onze moeder vasthield‘’, vertelt ze in de Britse krant The Guardian. ,,Hij wilde die niet loslaten.’’



Haar moeder was slechts 39 jaar oud. Het wrange is dat ze niet het eigenlijke doelwit van de moordenaar was. Ze werd gedood door een verdwaalde kogel. Die kwam van een lid van de Camorra, de beruchte Napolitaanse maffia.

Doodseskader

Een doodseskader van zeven maffiosi reed die dag op motoren door de stad, waar een oorlog tussen lokale bendes woedde. De huurmoordenaars moesten Luigi Cimmino liquideren, de ongrijpbare baas van een rivaliserende bende. Toen ze bij het appartement van het gezin-Clemente twee kompanen van Cimmino zagen, begonnen ze in het wilde weg te schieten.



,,Ik had nog nooit schoten gehoord, dus mijn eerste gedachte was een auto-ongeluk”, zei Clemente in een recent interview. ,,Pas later hoorde ik dat de Camorra van plan was een hooggeplaatste baas te vermoorden.”

Volledig scherm Luigi Cimmino werd in juli 2015 in Napels gearresteerd © EPA

Nu, 24 jaar later, wil Alexandra Clemente de dood van haar moeder wreken door burgemeester van Napels te worden. Ze is een van de kandidaten bij de verkiezingen.



Bij elke campagnebijeenkomst noemt ze haar moeder. ,,Ik was er kapot van, maar ik wist dat ik voor mijn broer moest zorgen‘’, zegt Clemente in The Guardian. ,,Ik besloot burgemeester te worden, omdat ik niet wil dat nog meer kinderen, zoals mijn broer, deze tragedies moeten meemaken.”

Harten veroveren

Clemente heeft een uitgekiende strategie: ze wil de harten veroveren van de moeders en echtgenotes van maffialeden. In haar campagneteam zitten andere nabestaanden van maffiaslachtoffers en Antonio Piccirillo, de zoon van een Camorrabaas.



Piccirillo heeft publiekelijk afstand genomen van de daden van zijn vader. ,,Ik ben getekend door de pijn die mijn vader me heeft aangedaan”, vertelt hij in The Observer. ,,Ik ben gestopt hem in de gevangenis te bezoeken. Het was te pijnlijk. Ik had het ‘werk’ van mijn vader kunnen doen, maar die wereld maakte me ziek.‘’



Als Clemente burgemeester wordt, wil ze de strijd aangaan met de Camorra. Een belangrijk thema bij de verkiezingen is de hoge werkloosheid: bijna een op de drie Napolitanen heeft geen baan. Daarom rekruteert de maffia vooral onder tieners nieuwe leden. Zijn zien de georganiseerde misdaad als de snelste weg naar financieel succes.

Volledig scherm Alexandra Clemente vertelt tijdens verkiezingsbijeenkomsten altijd over de dood van haar moeder © Facebook/Alessandra Clemente

,,Het zijn jonge mensen die bij gebrek aan positieve rolmodellen drugs voor de Camorra verkopen voor 100 euro per dag’’, zegt Clemente. ,,We moeten hen en hun moeders laten zien dat dit ‘gemakkelijke geld’ een illusie is. In het gunstigste geval belanden ze op 23-jarige leeftijd in de gevangenis, in het slechtste geval worden ze vermoord.’’

Moeders en echtgenotes

Om een eind te maken aan het maffiageweld in haar stad doet Clemente een beroep op de moeders en echtgenotes van maffialeden. ,,Ik ben opgegroeid met het idee dat iemand anders zou moeten sterven in de plaats van mijn moeder,” zegt ze.



,,Maar na verloop van tijd begreep ik dat verandering niet voortkomt uit haat, maar uit liefde. Als ik dingen wil veranderen, heb ik de hulp van moeders van camorristi nodig. Zij moeten mijn bondgenoten worden als we echt succes willen boeken. Moeders en vrouwen zijn binnen de Camorra zeer, zeer invloedrijk.’’



Steeds meer vrouwen dringen door tot de top van de maffia. Ze staan bekend als ‘bazen in rokken’ en nemen de leiding over als hun echtgenoten of zonen als die gevangen worden gezet.



De vraag is of Clemente echt kans maakt om burgemeester van Napels te worden. Linkse partijen steunen haar, maar ze is zeker niet een van de favorieten in de peilingen.

Volledig scherm Het stoffelijk overschot van een vrouw die vermoord werd door de Camorra © Getty Images