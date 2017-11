All in the family (en nog wat oude vrienden)

Met de 45ste president als 'CEO', omringd door naaste familieleden en geharde generaals, wordt de VS gerund als een hiërarchisch geleid bedrijf. In Trumps wereld is zijn wil wet, is politiek een kwestie van zakendoen en moeten zijn dochter en schoonzoon met steun van gewezen generaals ervoor zorgen dat iedereen in de pas loopt. Op wie leunt Donald Trump, die zichzelf een geboren leider vindt, het meest? Wie moet hem beschermen tegen de boze buitenwereld? En wie zijn er al 'gesneuveld'? Een kijkje in het Witte Huis - in het Donald House - waar iedereen op zijn hoede is als de baas woedende tweets verstuurt of met deuren slaat.

Ivanka Trump, De aanbeden prinses

Zij zou zich nooit echt bemoeien met staatszaken. Maar na enkele maanden was het zover: Ivanka Trump werd officieel senior presidentieel adviseur, een van de belangrijkste steunpilaren van de president. Daarna zei de Princess Royal (deze koosnaam kreeg ze van haar vader) dat zij 'uit de politiek zou proberen te blijven'. Niemand gelooft dat. De oudste dochter en geharde zakenvrouw verving zelfs even haar vader aan de vergadertafel van de regeringsleiders van de G8.

Jared Kushner, De minister van alles



Zijn bijnaam in en buiten de Oval Office, de minister van alles, zegt genoeg: Trumps rechterhand en schoonzoon Jared Kushner bemoeit zich écht met alles. Van het vredesproces in het Midden-Oosten en internationale handelsverdragen tot innovatieprojecten. Zijn vrije rol leidt tot irritatie op departementen en in het Witte Huis. Vooral stafchef John Kelly probeert de invloed van 'Javanka' (Jared en Ivanka samen) in de West Wing in te dammen.

Raymond McMaster, James Mattis en John Kelly, De mannen van stavast



Donald Trump leunt bij de uitvoering van zijn beleid zwaar op generaals. Herbert Raymond McMaster (boven) en James 'Mad Dog' Mattis (midden) geven leiding aan respectievelijk de ministeries van Binnenlandse Veiligheid en Defensie. Generaal b.d. John Kelly (onder) is zijn stafchef. Hij is de opvolger van Reince Priebus, die binnen een halfjaar ten onder ging aan het totale gebrek aan discipline in het Witte Huis.

Mike Pence, De ervaren puinruimer



Als de adviseurs en de generaals falen en Donald Trump ruziemaakt of onzin verkoopt, mag vice-president Mike Spence puinruimen. De ervaren senator heeft goede betrekkingen met het parlement en het Congres, en weet waarover hij praat. Pence wordt inmiddels al de 'eerstelijns mantelzorger' van de president genoemd, de 'Healer' en 'explainer-in-chief', die na de verbijstering redelijkheid brengt.



Kellyanne Conway, De Trump- fluisteraar



,,Als de mannen niet durven, breng ik mijn Kellyanne in stelling'', is een veel gebezigd statement van Donald Trump. Kellyanne Conway fungeert als stormram of menselijk schild. De strateeg fluistert de president adviezen in, gebruikt haar netwerken om aanvallen op Trump te pareren en in de tegenaanval te gaan. Conway introduceerde de term 'alternatieve feiten' om hem vrij te pleiten.

