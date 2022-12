Alle vermisten van lawine in Oostenrijk terecht; vier mensen gewond

Vier personen liepen verwondingen op, zes anderen bleven ongedeerd, meldde de politie in de nacht van zondag op maandag. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Innsbruck en Bludenz vervoerd.

De lawine deed zich zondag omstreeks 15.00 uur voor in het skigebied van Lech en Zürs, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, op een hoogte van 2.700 meter. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er zondag in het gebied een aanzienlijk lawinegevaar. Het was ongewoon warm weer na dagen van sneeuw.

Op basis van een video van een getuige van de lawine had de politie het in eerste instantie over “een tiental bedolven personen”. Met helikopters en verschillende reddingsploegen werd zondag urenlang naar de vermisten gezocht.

Regionaal veiligheidsraadslid Christian Gantner deelde later op zondagavond mee dat acht van de tien personen waren teruggevonden. Uiteindelijk was nog sprake van twee vermisten, maar ook die blijken nu dus terecht. ,,Voor zover we nu weten, kunnen we aannemen dat er geen vermisten meer zijn’’, aldus de politie in een verklaring. Maandag zal er desondanks nog een extra zoektocht plaatsvinden ter bevestiging.

Wedloop tegen de tijd

Naar de twee laatste vermiste slachtoffers werd zondag urenlang gezocht met lawinehonden en helikopters. Volgens informatie van lokale pers namen meer dan tweehonderd mensen deel aan de zoekactie. Zij spraken over een wedloop tegen de tijd omdat de overlevingskansen steeds minder werden. Hoe de twee uiteindelijk zijn gevonden is niet bekendgemaakt. Ook over de identiteit van de getroffenen is niets bekend.

Prins Friso

Het incident was bij Zürs in het Trittkopf-gebergte. Lech is in Nederland bekend omdat de koninklijke familie er jaarlijks gaat skiën. Prins Friso werd er op 17 februari 2012 onder een lawine bedolven. Hij raakte in coma en stierf in augustus 2013.

Het wintersportgebied presenteert zich als ‘een van de beste skigebieden ter wereld'. Het skigebied is per direct gesloten. De afgelopen jaren hebben sneeuwverschuivingen in Oostenrijk jaarlijks gemiddeld zo’n twintig doden veroorzaakt.