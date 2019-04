Alleen Ieren, Cyprioten, Italianen en Zweden voelen zich gezonder dan wij

May vlak voor EU-top op gesprek bij Macron en Merkel over brexit

12:45 De Britse regeringsleider Theresa May gaat morgen op bezoek bij haar Duitse collega Angela Merkel en bij de Franse president Emmanuel Macron. Ze spreken over het moeizame vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Woensdag is daar in Brussel een speciale Europese top over.