Alleen met steun van extreemrechts kan Netanyahu opnieuw premier van Israël worden

Keert Benjamin Netanyahu terug als premier van Israël? Die vraag staat vandaag centraal tijdens de parlementsverkiezingen. Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat de Israëli's naar de stembus gaan.

Het belooft hoe dan ook een spannende verkiezingsuitslag te worden. Uit peilingen komt naar voren dat de conservatieve Likoed-partij van Netanyahu aan kop gaat. Om een regering te vormen heeft de inmiddels 73-jarige oud-premier de steun nodig van uiterst rechtse partijen zoals Joodse Kracht van Itamar Ben-Gvir en de Religieus-Zionistische Partij onder leiding van Bezalel Smotrich. Voor deze verkiezingen vormen de partijen van Smotrich en Ben-Gvir één lijst. Zij hanteren een keiharde opstelling ten opzichte van de Palestijnen en streven een land na waar rabbijnen het voor het zeggen hebben.

Vooral Itamar Ben-Gvir (‘IBG’) staat te boek als extremist. Hij had jarenlang een ingelijste foto in zijn woonkamer hangen van de Joodse terrorist Baruch Goldstein, die in een moskee in Hebron 29 biddende Palestijnen vermoordde. Zijn keiharde toon is ondertussen gematigd, maar vorige maand baarde de partijleider van Joodse Kracht opnieuw opzien door zijn pistool te trekken bij een confrontatie met stenen gooiende Palestijnen.

Dat de politiek in het land een ruk naar rechts heeft gemaakt, staat buiten kijf. Uit onderzoek van het Israëlische Instituut voor Democratie blijkt dat 62 procent van de 9,5 miljoen Israëli's zich als rechts beschouwt. Nog maar 11 procent ziet zichzelf als links. De verwachting is dat de verschuiving naar rechts doorzet. Dat heeft onder meer te maken met de sterke groei van de rechtse ultraorthodoxe Joodse gemeenschap en het opgelaaide geweld tussen Joodse en Arabische Israëliërs. De partij Joodse Kracht profiteert van deze strijd.

Benjamin Netanyahu zal extreemrechts dus hard nodig hebben - er lonkt zelfs een ministerspost voor Ben-Gvir - om voor de derde keer premier te worden van Israël. Of dit rechtse blok voldoende zetels in de Knesset - het Israëlische parlement - behaalt, is de grote vraag. Volgens recente peilingen stevenen Netanyahu's Likoed en de rechtse partijen af op ongeveer de helft van de 120 zetels. Dat zou dus net geen meerderheid zijn.

Volledig scherm Een ultraorthodoxe Jood brengt zijn stem uit. De ultraorthodoxe gemeenschap in Israël groeit snel. © Reuters

Afkeer van Netanyahu

Netanyahu en zijn bondgenoten staan tegenover de partijen uit de huidige regeringscoalitie. Die bestaat uit acht linkse én rechtse partijen die vooral zijn verenigd in hun afkeer van de voormalige premier. Die anti-Netanyahu-coalitie verloor eerder dit jaar haar nipte meerderheid in het parlement. Dat leidde uiteindelijk tot nieuwe verkiezingen. Likoed wordt vandaag zeer waarschijnlijk dus de grootste partij, gevolgd door de (midden-)partij Yesh Atid van de huidige premier Yair Lapid.

Netanyahu was in de jaren 90 al eens premier en later ook tussen 2009 en 2021. Dat leverde hem de titel op van langst zittende premier in de geschiedenis van Israël. Hij is al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken. Aanhangers zien dat als een heksenjacht, maar veel politieke partijen zien hem dus liever uit de Knesset verdwijnen.

De kans bestaat dat de verkiezing vandaag opnieuw eindigt in een patstelling waarin niemand een levensvatbare regering kan vormen. In dat geval moeten de Israëliërs over enkele maanden mogelijk wéér naar de stembus.

Volledig scherm Itamar Ben-Gvir (midden) is de leider van de extreemrechtse partij Joodse Kracht. © AFP

