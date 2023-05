Allerslechtste scenario voor partij Britse premier Rishi Sunak met verlies van ruim duizend zetels

Vlak voor de kroning van de nieuwe koning Charles heeft de regerende Conservatieve Partij een gevoelige nederlaag geleden bij tussentijdse lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij van premier Rishi Sunak lijkt volgens opiniepeilers af te stevenen op een verlies van ruim duizend zetels. Dat was het allerslechtste scenario dat vooraf door de Conservatieve Partij was geschetst.

De gisteren gehouden verkiezingen gaan over de leiding van 230 lokale besturen waarbij meer dan 8.000 zetels worden verdeeld. Dit was de grootste test voor de regering voor de parlementsverkiezingen, die waarschijnlijk in 2024 worden gehouden.

Volgens de eerste uitslagen is de partij 144 zetels in het lokale bestuur kwijtgeraakt. De belangrijkste oppositiepartij Labour won er 96 en de Liberal Democrats kregen er tot nu toe veertig zetels bij. De Conservatieve Partij is tot nu toe zeker de meerderheid kwijt in vijf gemeenteraden.

'Moeilijke avond’

Als de uitslagen worden doorgetrokken - en alle polls wijzen daarop - verliezen de Tories ruim duizend lokale stoeltjes. Sunak is sinds zijn aanstelling in oktober vooral bezig geweest de geloofwaardigheid van zijn partij te herstellen nadat zijn voorganger Liz Truss het 49 dagen volhield en de premier daarvoor, Boris Johnson, opstapte vanwege meerdere leugens.

De verkiezingsuitslagen tot dusver laten volgens Sunak zien dat mensen willen dat zijn partij 'focust op haar prioriteiten en levert’. Ook stelt hij dat het ‘nog vroeg’ is. ,,We hebben slechts een kwart van de uitslagen binnen”, aldus de Conservatieve leider.

Meerdere oppositieleden spreken al van een ramp voor de regerende partij. Een lid van het Britse parlement namens de Conservatieven noemde het een ‘hele moeilijke avond’, en het wordt mogelijk nog moeilijker. Bij de vorige lokale verkiezingen in 2019 verloren de Conservatieven 1300 zetels. Kort daarna moest premier Theresa May aftreden.

