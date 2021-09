Alligator met ‘menselijke resten’ gevonden in vermissingszaak Louisiana

Een vermissingszaak in de Amerikaanse staat Louisiana komt tot een heftige climax: in een alligator zijn menselijke resten aangetroffen.

Twee weken geleden raasde orkaan Ida, een van de zwaarste orkanen die de Amerikaanse oostkust ooit getroffen heeft, ook langs het huis van Timothy Satterlee Sr. en zijn vrouw in het dorpje Slidell, zo'n 55 kilometer van New Orleans. Toen Satterlee na de storm naar buiten ging om te controleren of het schuurtje er nog goed bij stond, hoorde zijn vrouw een plons.

Toen ze buiten aankwam zag ze dat haar man werd aangevallen door een alligator van zo'n 3,5 meter lang. Het beest had de man sterk in zijn greep en had al één van zijn armen losgescheurd. De vrouw wist de alligator weg te jagen, maar de man lag er niet goed bij.

Satterlee spoorde zijn vrouw aan in hun bootje te stappen en hulp te zoeken. Hij was zelf te zwak om mee te gaan in de boot dus de vrouw liet hem achter. Toen ze terugkwam was de man verdwenen. ,,Nooit had ze kunnen bedenken dat haar man er niet meer zou zijn als ze terug zou komen”, vertelt politiekapitein Lance Vitter aan Amerikaanse media.

Speurtocht

De lokale politie zette een grote zoekactie in om het beest te kunnen vinden. Afgelopen maandag werd een opmerkelijk grote alligator gevonden in de buurt van het huis van de Satterlees. De krokodilachtige werd gevangen en gedood, en na een autopsie bleek dat het beest van ruim 220 kilo menselijke resten in zijn maag had. ,,Het waren de bovenste delen van een menselijk lichaam”, vertelt Vitter.

,,We wilden alle energie en mankracht inzetten om de familie rust te geven”, schrijft de Sherrif Smith op Facebook. ,,Ik weet dat de vondst van vandaag de geliefde van de familie niet terugbrengt, maar ik hoop dat ze het op deze manier af kunnen sluiten.”

