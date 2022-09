Als de kist zakt, breken de Windsors

De Oranjes

Ereplekken hadden ze in Westminster Abbey, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Eerste rij, pal voor de kist van koningin Elizabeth. Naast hen het Zweedse koningspaar, Carl Gustaf en echtgenote Silvia, en de Deense koningin Margrethe, met haar oudste zoon, kroonprins Frederik. Protocollair valt de placering van de Oranjes niet te verklaren: achter hen zaten vorsten die al langer regeren dan koning Willem-Alexander. Zijn de banden tussen de Oranjes en de Windsors dan zo hecht? Huldigde Elizabeth, die zich waarschijnlijk hoogstpersoonlijk over de verdeling van de plaatsen in het koninklijke vak boog, het adagium: eens een koning(in), altijd een koning(in)? En beschouwde ze Beatrix (met leesbril) daarom nog altijd als vorstin? Kan ook, maar waarom zat de Spaanse voormalige koning Juan Carlos dan een rij naar achteren? Vermoedelijk heeft het met geloof te maken. De Deense, Zweedse en Nederlandse koninklijke families belijden allen een protestants geloof (luthers, in het geval van de Scandinavische vorstenhuizen), Elizabeth als hoofd van de Anglicaanse kerk ook. En waarom droeg koning Willem-Alexander anders dan zijn collega-staatshoofden uit België, Spanje, Noorwegen en Luxemburg geen militair uniform? Hij is geen opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, de koningen Filip, Felipe, Harald en groothertog Henri zijn dat in hun landen wel.



Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima met prinses Beatrix tussen de rouwstoet. © AP

De Windsors

In haar ruim zeven decennia op de troon, liet koningin Elizabeth zelden haar emoties zien. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hielden het lang vol, maar braken massaal toen haar kist aan het einde van de middag in de koninklijke crypte in Windsor afdaalde. Bij haar jongste zoon, prins Edward en diens vrouw gravin Sophie, waren de tissues in het begin van de dienst in Westminster Abbey ook nodig. Meghan Markle, de echtgenote van prins Harry, was geëmotioneerd toen de kist Westminster Abbey verliet, net als haar neefje (en de huidige nummer drie in de lijst van troonopvolgers), prins George (9) en diens 7-jarige zusje Charlotte. Jongste spruit Louis, die met zijn gekke bekken nog een hit op sociale media werd tijdens de viering van het platinum regeringsjubileum van Elizabeth, werd bij deze gelegenheid wijselijk thuis gelaten. Van alle strubbelingen binnen de Britse koninklijke familie rond de gebrouilleerde broers William en Harry en de ‘geëxcommuniceerde’ prins Andrew was tijdens de staatsbegrafenis amper iets te merken. Meghan droeg oorbellen die de Queen aan haar had geschonken tijdens hun eerste, gezamenlijke uitstapje, in 2018 en om de hals van Catherine prijkte een parelketting die Elizabeth ooit aan Diana gaf.



Volledig scherm Catherine, de prinses van Wales onderweg naar de uitvaart van koningin Elizabeth II. Ze draagt een parelketting die Elizabeth ooit aan haar gaf. © EPA

Vanwege hun beider stap terug binnen de koninklijke familie, mochten uitgerekend de twee veteranen onder de Windsors, Harry en Andrew, geen militair uniform aan tijdens de plechtigheden en niet salueren. Ook opmerkelijk: Andrews ex-vrouw, Sarah Ferguson, had een prominente plek gekregen van haar voormalige schoonmoeder. Zij zat op de tweede rij, pal achter Catherine. Met Elizabeth (én Andrew) hield ze een vriendschappelijke band na de echtbreuk. Niet met wijlen prins Philip, die naar verluidt weigerde om in dezelfde ruimte te verkeren als ‘Fergie’.

De rituelen

Kanonschoten. De kleurrijke uniformen en uitdossingen van leden van de strijdkrachten. De vaandels. Waanzinnige hoofddeksels. Eeuwenoude teksten tijdens de diensten. De regalia: de kroon, de rijksappel, de scepter. Het breken van de staf door Lord Chamberlain: de middeleeuwen keerden een dag lang terug in Groot-Brittannië. Maar dan wel prachtig in beeld gebracht, op miljarden televisieschermen over de hele wereld.

Volledig scherm Kanonschoten werden afgevuurd. © via REUTERS

Het publiek

Rijendik. Waardig. Muisstil, totdat de kist bij Wellington Arch in de lijkauto werd gelegd en die wagen koers zette richting Windsor. Toen steeg een luid applaus en gejuich op in Londen. Onderweg naar Windsor werden vele bloemen op de auto gegooid. Een traditie die 25 jaar geleden begon, bij de uitvaart van… lady Diana.

De dieren

Prachtig beeld: in het gras naast de Long Walk, voor Windsor Castle wachtte de 26-jarige pony Emma, het lievelingspaard van koningin Elizabeth, op de overleden vorstin. Op hetzelfde moment wachtten haar corgi’s Sandi en Muick de processie met de kist op, op het voorplein van St. George’s Chapel. De corgi’s waren een geschenk van prins Andrew, die de verzorging van de hondjes nu weer op zich zal nemen.

Volledig scherm De koningin's favoriete pony Emma. © AFP

De preek

Om nog eens over na te denken, de overdenking van de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, in Westminster Abbey: ,,Mensen die liefdevol dienen zijn in alle rangen en standen zeldzaam. Leiders die liefdevol dienen zijn nog zeldzamer. Maar in alle gevallen zullen degenen die dienen geliefd zijn en herinnerd worden wanneer diegenen die zich vastklampen aan de macht en aan privileges zijn vergeten.’’

Volledig scherm Koning Charles en leden van de koninklijke familie onder de kist van koningin Elizabeth II. © AP

