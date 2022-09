Amal Clooney steunt Hoekstra in strijd tegen Russische oorlogsmisdaden: ‘Júllie kunnen er wat aan doen’

verenigde natiesMinister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) maakt zich bij de Verenigde Naties in New York met hulp van Amal Clooney hard voor vervolging van Russische oorlogsmisdadigers. ‘Als internationale gemeenschap moeten we ons luider uitspreken.’