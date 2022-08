Amerika wil via de maan naar Mars: hoogtepunt is landing van de eerste vrouw op de maan

Politie opent onderzoek naar Pakistaan­se oud-pre­mier Khan

De voormalige premier van Pakistan Imran Khan is zondag aangeklaagd onder de landelijke wet tegen terrorisme, meldt The New York Times. De aanklacht volgt een dag nadat Khan tijdens een rally in de hoofdstad Islamabad een toespraak hield in het bijzijn van honderden van zijn aanhangers.

22 augustus