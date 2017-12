Amerikaan gepakt voor plannen terreuraanval op moskee in Florida

In deze schuilkelder moest Floortje Dessing schuilen voor het geweld in Jemen

20:49 Presentatrice Floortje Dessing is weer terug in Nederland. Ze kwam vandaag aan op Schiphol met mensen van het Rode Kruis met wie ze geruime tijd vastzat in de hoofdstad Sanaa in Jemen. Tijdens haar verblijf maakte Dessing een aantal video's in de schuilkelder waar ze een aantal dagen verbleef.