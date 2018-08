Amerikaan roeit naar Rusland en vraagt politiek asiel aan

De Amerikaan was naar eigen zeggen voor de kust aan het vissen en jagen, toen hij plotseling koers zette richting het westen. Volgens het Russische persbureau verklaarde de avonturier dat hij zijn zinnen had gezet op China, maar strandde hij uiteindelijk in de Russische autonome provincie Tjsoekotka.



Daar werd hij gevonden en aanghouden wegens het illegaal oversteken van de Russische grens. De Amerikaans liet zijn rijbewijs zien, op basis waarvan de dienders zijn identiteit konden vaststellen. Volgens een bron van interfax zou de man politiek asiel hebben aangevraagd in Rusland. Waarom is niet duidelijk. Maar in de berichtgeving twijfelen betrokken openlijk over de geestelijke gesteldheid van de man. ,,In de komende tijd verblijft de buitenlander in Anadyrj voor verder onderzoek. We vermoeden dat de arrestant een persoonlijkheidsstoornis heeft’’, aldus de bron.