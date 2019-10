Amerikaans toezicht op gewraakte Boeing 737 MAX schoot tekort

De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. Een internationale commissie van inspecteurs stelt nu vast dat de Amerikaanse toezichthouder over dit MCAS-systeem ‘gefragmenteerde documentatie’ had, waardoor het lastig was na te gaan of de technologie voldeed.



De commissie is kritisch over het FAA-beleid om veel van zijn taken aan luchtvaartbedrijven te delegeren, waardoor de toezichthouder bij de ontwikkeling van de 737 MAX geen onafhankelijk oordeel kon vellen over het systeem. De luchtvaartautoriteit stelde zelf te weinig personen aan om om een vinger aan de pols te houden bij de uitbestede taken. Daarnaast ondervonden Boeing-medewerkers die werk van de FAA overnamen volgens de commissie druk, ‘mogelijk vanwege tegengestelde prioriteiten'.



De FAA liet in een reactie weten gepaste maatregelen te nemen na het rapport, dat ‘onverbloemde en onafhankelijke kritiek’ op het functioneren van het overheidsorgaan bevat. Boeing heeft nog niet gereageerd op de bevindingen.