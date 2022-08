Amerikaanse aanklager weigert overtreders abortuswet te vervolgen en wordt geschorst

In de Amerikaanse staat Florida is officier van justitie, Andrew Warren, geschorst omdat hij geen mensen wil vervolgen voor het overtreden van de abortuswet. De aanklager vindt vervolging van mensen die abortuszorg zoeken, faciliteren of verlenen niet gepast. De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis ziet die beslissing als ‘plichtsverzuim’.

Warren is een van de openbare aanklagers in de Verenigde Staten die een brief heeft ondertekend waarin staat dat aanklagers het niet verantwoord vinden justitie in te zetten ‘om persoonlijke medische beslissingen strafbaar te stellen’.

De gouverneur van Florida ziet het als zijn plicht om misdaden te vervolgen zoals beschreven in de wet van Florida, niet ‘om te kiezen welke wetten hij moet handhaven op basis van zijn persoonlijke agenda.’ Rechter Susan Lopez is door hem aangesteld om orde op zaken te stellen.

Strenge abortuswet in Florida

In Florida geldt sinds kort een strenge abortuswet. In de Amerikaanse staat is abortus niet meer toegestaan na vijftien weken zwangerschap. Voorheen was dat 24 weken.

Het verbod geldt niet als een abortus noodzakelijk is om het leven van een moeder te redden, ernstig letsel te voorkomen of als de foetus een fatale afwijking heeft. Voor zwangerschappen die veroorzaakt zijn door verkrachting, incest of mensenhandel worden geen uitzonderingen gemaakt.

Abortusklinieken hebben een rechtszaak aangespannen tegen de wet omdat die tegen de grondwet van Florida zou indruisen. In een wetgeving, die lang geleden is aangenomen, zou het recht op abortus al zijn vastgelegd in de staat.

In steeds meer conservatieve Amerikaanse staten worden strenge anti-abortuswetten aangenomen, nadat het Hooggerechtshof in juni het landelijke recht op zwangerschapsafbreking, dat in 1973 was vastgelegd, nietig had verklaard. Daarentegen spraken kiezers in de conservatieve staat Kansas zich dinsdag in grote meerderheid uit voor het behoud van abortusrechten.

Bekijk onze video's over abortus in onderstaande playlist: