Amerikaanse agent die zwarte man met knieklem doodde gearresteerd, resultaten autopsie bekend

video/updateEen agent die samen met collega’s in de Amerikaanse stad Minneapolis een ongewapende zwarte man zo hardhandig probeerden te arresteren dat hij later overleed, is gearresteerd. De agent in kwestie bracht een knieklem aan, waardoor de arrestant geen lucht meer kreeg. De dood van de man zorgde voor hevige rellen in de stad. Ondertussen is ook het autopsierapport bekend geworden.

Justitie in het Amerikaanse Hennepin County in Minnesota stelt dat Derek Chauvin (44), die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man. Van de arrestatie doken videobeelden op die zowel binnen als buiten de VS voor ophef zorgden. Zo was duidelijk te zien hoe een van de agenten zijn knie minutenlang in de nek van de ongewapende man, George Floyd, drukte. Dat zou uiteindelijk 8 minuten en 46 seconden duren. De laatste 3 minuten was Floyd al gestopt met ademen.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm © Getty Images

Aanklacht

De aanklacht tegen de agent luidt: ‘third-degree murder‘ (maximaal 25 jaar celstraf) cq ‘manslaughter’, wat in Nederland grofweg te vertalen is met: dood door schuld of een lichte variant van doodslag. Dat wil zeggen dat de aanklager meent dat de agent de dood van de arrestant op zich niet heeft gewild, maar er wel verantwoordelijk voor is.

Aanklager Mike Freeman maakte vandaag bekend dat de witte Chauvin in hechtenis is genomen vanwege de dood van Floyd. ,,We hebben bewijs. We hebben de video van de burger. Het afschuwelijke, afschuwelijke, verschrikkelijke ding dat we nu keer op keer hebben bekeken.” In de aanklacht staat ook dat Chauvin opmerkingen van een collega naast zich neerlegde. Een andere agent maakte zich zorgen om Floyd en vroeg Chauvin of de aangehouden man niet op zijn zij gerold moest worden. Chauvin zei ‘nee'.

Freeman verwacht dat ook andere politiemensen die betrokken zijn bij de aanhouding strafrechtelijk aangepakt zullen worden. Er loopt nog een onderzoek naar hun rol.

Worsteling

De omgekomen Floyd werd maandag aangehouden. De agenten kregen een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling, waarbij de man langdurig hardhandig tegen de grond werd gedrukt. Floyd schreeuwde het uit en zei herhaaldelijk dat hij geen adem krijgt. ,,Mijn buik doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ik heb water nodig, alstublieft. Vermoord me niet.” Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later overleed.

Uit autopsie is gebleken, dat Floyd niet aan wurging is overleden. De medisch expert die hem onderzocht heeft geconcludeerd dat een combinatie van factoren leidde tot zijn dood: het in bedwang worden gehouden, mogelijke bedwelmende middelen in zijn lichaam en onderliggende gezondheidsklachten.

Rellen

Na de dood maandag van de 46-jarige zwarte George Floyd door toedoen van een witte agent en het uitblijven van arrestaties braken er rellen uit. In Minneapolis en het aangrenzende Saint Paul is het al dagen onrustig als gevolg van de dood van Floyd. In zusterstad Saint Paul, dat naast Minneapolis ligt, zijn volgens de politie meer dan 170 winkels geplunderd en tientallen branden gesticht.

De burgemeester van Minneapolis, Jacob Frey, heeft vrijdag om meer ongeregeldheden en vernielingen in zijn stad te voorkomen een avondklok ingesteld. Die gaat om 20.00 uur plaatselijke tijd in en duurt tot 06.00 uur de volgende ochtend. De maatregel geldt ook in het weekeinde. Wie zich er niet aan houdt en toch de straat opgaat, riskeert volgens Amerikaanse media een geldboete van 1000 dollar of een celstraf tot 90 dagen.