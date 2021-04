Amerikaanse agente die zwarte arrestant doodschoot, wordt vervolgd

Poll Nederland een van de grootste EU-landen gelinkt aan ontbossing

11:56 Nederland is een van de grootste EU-landen met importproducten die gelinkt zijn aan ontbossing in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. In een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) staat dat Nederland verantwoordelijk is voor het kappen van bijna 30.000 hectare oerwoud en andere natuur per jaar voor de verbouwing van soja voor veevoer en palmolie.