Amerikaanse ambassades alert na Jeruzalem-besluit

'We verwachten dat er weerstand is tegen dit nieuws in het Midden-Oosten en over de gehele wereld', aldus de documenten. Woensdagavond waren er al demonstraties in de Jordaanse hoofdstad Amman, waar veel Palestijnen wonen. In de Turkse stad Istanbul demonstreerden honderden mensen bij het Amerikaans consulaat.



Palestijnse religieuze en seculiere groeperingen hebben inwoners opgeroepen om donderdag het werk neer te leggen en te gaan protesteren. Het Palestijnse ministerie voor onderwijs heeft donderdag tot vrije dag bestempeld. Leraren en studenten wordt opgedragen deel te nemen aan de protesten in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en in delen van Jeruzalem. In de Palestijnse stad Bethlehem werden uit protest tegen Trumps verklaring de kerstlichtjes rond Jezus' vermeende geboorteplaats uitgezet.