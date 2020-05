Amerikaanse elitesoldaat (59) en zoon opgepakt voor hulp bij vlucht automagnaat Ghosn

Een voormalig elitesoldaat van het Amerikaanse leger, een zogeheten Green Beret, is vanochtend in zijn huis in Harvard opgepakt omdat hij in december de Braziliaanse automagnaat Carlos Ghosn zou hebben geholpen Japan te ontvluchten. Ook de zoon van ex-commando Michael Taylor (59) is op verdenking hiervan aangehouden.

De US Marshals Service arresteerde de 59-jarige Taylor en zijn zoon op basis van aanklachten die eerder dit jaar in Japan waren ingediend. Vader en zoon zitten vast in de Norfolk County Correctional Facility en worden mogelijk later uitgeleverd aan Japan, waar ze terecht moeten staan voor vermeende betrokkenheid bij de ‘ontsnapping’ van Ghosn.

Verstopt

De gevallen automagnaat wordt verdacht van financiële wanpraktijken toen hij aan het roer stond bij Nissan en Renault. Ghosn had huisarrest in afwachting van zijn rechtszaak, maar slaagde er in december in om te vluchten naar Libanon. Hij zou per hypertrein vanuit Tokio naar het internationale vliegveld van Kansai zijn gereden en daar, voor zijn vliegtocht via Istanboel en naar Beiroet, een hotel hebben geboekt.

Uit onderzoek van Japanse justitie is gebleken dat Taylor, een voormalig commando, op de dag van de ontsnapping met een privéjet van Dubai naar Japan was gevlogen. In het toestel zaten twee grote geprepareerde instrumentkoffers. In een van die koffers verstopte hij uiteindelijk Ghosn, zo citeert Boston Goble de aanklacht.

Uitleveringsverdrag

Ghosn, die overigens alle aantijgingen ontkent, verblijft sinds zijn ontsnapping in Libanon. Dat land heeft eerder al van de internationale opsporingsdienst Interpol een verzoek gekregen om de topman, die onder meer de Libanese nationaliteit heeft, op te pakken. Libanon en Japan zijn in overleg over de vraag of Ghosn wordt teruggestuurd naar Japan of dat hij in Libanon terecht moet staan.

De twee landen hebben geen uitleveringsverdrag en Libanon levert normaal gesproken inwoners niet zomaar uit. Het juridische team van Ghosn hoopt dat hij in Libanon terecht mag staan en dat hij hier zijn naam kan zuiveren.

Ghosn zei Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Volgens de gevallen automagnaat is er sprake van een complot tegen hem.

Meer verdachten

De rechtbank moet nu beslissen of er gegronde reden is om aan te nemen dat de Taylors de misdaad hebben gepleegd waarvan zij worden beschuldigd. De minister van Buitenlandse Zaken zal uiteindelijk beslissen of ze aan Japan worden uitgeleverd.

Eerder deze maand klaagde het OM in Turkije zeven andere mensen aan voor de zaak. De verdachten - vier piloten, twee stewardessen en een leidinggevende van de luchtvaartmaatschappij - worden er eveneens van beschuldigd Ghosn geholpen te hebben bij zijn vlucht.