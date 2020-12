Amerikaanse Erika bevalt van zoontje, maar sterft aan corona voor ze hem kan vasthouden

In november bracht de hoogzwangere vrouw een weekend in het ziekenhuis door nadat ze weeën leek te hebben. Maar toen ze op maandag thuiskwam, kreeg ze moeite met ademhalen en bewegen. Drie dagen later bracht een ambulance haar naar het ziekenhuis in Detroit en op vrijdag besloten de artsen haar weeën op te wekken omdat haar gezondheid niet beter werd.



Op 15 november werd Erika’s zoontje, Diego, geboren. ,,Direct nadat ze bevallen was, hebben ze haar moeten intuberen waardoor ze haar pasgeboren baby niet heeft kunnen ontmoeten’’, vertelt Michael. Erika bleef aan de beademing tot ze drie weken later, op 3 december, bezweek aan het virus. ,,Ik weet dat ze ons hoorde terwijl we voor haar baden, we spraken met haar, we troostten haar op die laatste momenten.”



De jonge moeder laat naast haar pasgeboren zoontje, een echtgenoot en een dochtertje (1) achter.