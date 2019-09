Amerikaanse gezant Oekraïne stapt op, Huis van Afgevaardigden eist documenten van Pompeo

Volker is een van de hoofdrolspelers in de controverse rond de Amerikaanse president Donald Trump en Oekraïne. Volgens een klokkenluider heeft Trump zijn macht misbruikt voor politieke doeleinden. Dat zou Trump gedaan hebben tijdens een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski, die hij vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn rivaal Joe Biden. De Democraten zijn daarom een afzettingsprocedure tegen Trump gestart.

Pompeo

Drie onderzoekscommissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen dat minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken documenten overhandigt met betrekking tot de correspondentie die met de Oekraïense regering is gevoerd. Daarvoor is vrijdag een dagvaarding verstuurd naar Pompeo. De commissies wilden ook Volker horen, maar of dat nu nog mogelijk is na zijn ontslag is onduidelijk.

Het Huis van Afgevaardigden wil ook een gesprek met vier hoge verantwoordelijken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder wie de diplomaat Masha Yovanovitch.

Pompeo heeft tot 4 oktober de tijd om aan de eis van de Democraten te voldoen. De voorbije weken weigerde hij al verschillende keren om op soortgelijke verzoeken in te gaan. Indien hij het verzoek van de Democraten opnieuw naast zich neerlegt, zal dit worden gezien als een daad van ‘belemmering van het impeachment-onderzoek van het Huis’ en zullen niet nader bepaalde ‘dwingende maatregelen’ worden genomen, schrijven de Democratische commissievoorzitters Adam Schiff, Eliot Engel en Elijah Cummings in een brief aan Pompeo.