Amerikaanse gezondheidssite: 'Vagina is niet gender-inclusief, noem het voorgat'

Zuid-Koreaanse ouders geflest met telefoon­tje over ontvoerde kinderen

13:30 De Zuid-Koreaanse politie heeft alarm geslagen over 'virtuele kidnappers'. Zij gebruiken informatie die op sociale media is te vinden om ouders wijs te maken dat hun kinderen zijn ontvoerd, bericht The Korea Times. Panische ouders maken dan losgeld over voordat ze doorhebben dat er sprake is van oplichting.