Amerikaanse justitie sleept Texas voor de rechter vanwege omstreden abortuswet

Vier doden bij schietpar­tij Florida, baby sterft in armen van moeder

6 september Een schutter heeft in het plaatsje Lakeland, in de Amerikaanse staat Florida, in twee huizen vier mensen doodgeschoten, onder wie een baby. Een 11-jarig meisje liep zeven schotwonden op, maar overleefde de slachtpartij. De politie kon de man inrekenen, nadat hij zelf gewond was geraakt in een schotenwisseling met agenten. Volgens de politie werden daarbij ,,tientallen, zo niet honderden schoten gelost’’.