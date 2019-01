Amerikaanse leger doodt tientallen strijders van al-Shabaab in Somalië

video 84.000 ‘gele hesjes’ op de been in Frankrijk: agenten en betogers gewond

21:30 Ondanks het 'grote nationale debat’ dat de Franse president Macron heeft aangekondigd om de onvrede in het land te kanaliseren, zijn vandaag in heel Frankrijk 84.000 ‘gele hesjes’ de straat opgegaan. In Toulouse was een recordaantal van 10.000 demonstranten op de been. Het kwam daarbij in meerdere steden weer tot confrontaties en rellen.