Amerikaanse mariniers vermist na botsing torpedojager bij Singapore

De met geleide raketten uitgeruste torpedobootjager USS John S. McCain zou aan de bakboordachterzijde zijn geraakt door de 183 meter lange tanker Alnic MC en daardoor schade hebben opgelopen. Het marineschip was op weg naar de haven van Singapore.



Volgens de Amerikaanse marine is een reddingsoperatie gaande. Een helikopter van de Singaporese luchtmacht biedt ondersteuning. De torpedobootjager vaart op eigen kracht naar de haven van Singapore.



Twee maanden geleden kwam de USS Fitzgerald voor de kust van Japan al in aanvaring met een Filipijns containerschip. Zeven opvarenden van die torpedobootjager kwamen daardoor om het leven. Het schip was aan stuurboordzijde zo zwaar beschadigd dat het bijna zonk. Drie betrokkenen zijn daarvoor disciplinair gestraft.



De USS John McCain die maandag botste, is vernoemd naar de grootvader en vader van senator John McCain, beiden admiraals in de Amerikaanse marine. De voormalige presidentskandidaat namens de Republikeinen (2008) zond zondagavond (lokale tijd) via Twitter mede namens zijn echtgenote een boodschap uit: 'Cindy en ik bidden voor de marinemensen aan boord van de USS John S. McCain - we waarderen het werk van de betrokkenen bij de reddingsoperatie.'