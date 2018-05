Amerikaanse media: Trump-advocaat kreeg geld van Russische oliemagnaat

Stormy Daniels kreeg in 2016 130.000 dollar om te zwijgen over de affaire die ze met de Amerikaanse president had. Volgens Avenatti is dat bedrag betaald met Russisch geld. Hij heeft geen bewijzen gegeven voor die beschuldigingen maar publiceerde wel een overzicht van verschillende overschrijvingen.



Het bedrijf dat geld naar Cohen overmaakte is een investeringsmaatschappij dat als grootste cliënt de Russische oliemagnaat Vekselberg heeft. Het geld werd overgeboekt naar Cohens bedrijf Essential Consultants. Uit de papieren blijkt dat ook grote Amerikaanse bedrijven geld naar Trumps advocaat hebben overgemaakt, waaronder AT&T. De telefoonmaatschappij erkent de betalingen en zegt dat die gedaan zijn om ‘inzicht te krijgen in de nieuwe regering’.