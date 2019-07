Amerikaanse minister exit na deal over kindermisbruiker Epstein

De Amerikaanse minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta stapt op. Dat maakte hij zojuist bekend. Reden is de deal die Acosta als aanklager in 2008 sloot met multimiljonair Epstein, die verdacht wordt van kindermisbruik . Trump baalt van Acosta's vertrek.

,,Ik vind het vreselijk om dit mee te maken”, zei Trump vanmiddag aan de zijde van zijn minister toen die zijn vertrek bekendmaakte. Acosta stapt naar eigen zeggen op omdat zijn deal met Epstein (uit 2008) hem nu in de weg zit om een effectieve minister te kunnen zijn. ,,Mijn punt is dat we een geweldige economie hebben en de focus moet daarop liggen”, zei Acosta.

Acosta was als aanklager betrokken bij de vorige keer dat Epstein aangeklaagd werd voor kindermisbruik. Dat was in 2008. Acosta sloot een deal met Epstein. Daardoor kreeg de Amerikaanse multimiljonair slechts anderhalf jaar cel. Na dertien maanden gevangenis stond hij weer op vrije voeten. Afgelopen weekend werd hij gearresteerd in New Jersey. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt waar hij seks met ze had. De miljardair liet de jonge meisjes langskomen onder het voorwendsel dat ze hem massages gingen geven, maar wanneer ze eenmaal binnen waren, werden ze misbruikt. Sommige meisjes waren ten tijde van het misbruik pas 13 jaar oud.

Epstein ontkent

De miljardair ontkent de aanklachten. Epstein is een invloedrijk man met veel vrienden in de Amerikaanse elite. Zo kan hij Trump en Clinton tot zijn intimi rekenen. Trump vertelde in 2002 al eens over de vermeende seksuele voorkeur van Epstein: ,,Ik ken Jeff al vijftien jaar. Geweldige vent. Het is erg leuk om met hem te zijn. Er wordt zelfs gezegd dat hij net zoveel van mooie vrouwen houdt als ik, en veel van hen zijn aan de jongere kant.’’

Bill Clinton zou volgens passagiersgegevens ruim twintig keer zijn mee gevlogen met de ‘Lolita Express’, zoals het privévliegtuig van Epstein werd genoemd. ,,Clinton weet niks van de verschrikkelijk misdaden die Epstein in het verleden heeft toegegeven en van de recente beschuldigingen’’, schreef zijn woordvoerder in een verklaring. ,,Hij is in totaal slechts vier keer meegevlogen, één keer naar Europa, één keer naar Azië en twee keer naar Afrika, allemaal in het kader van zijn foundation’’, aldus de verklaring.

