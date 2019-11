Amerikaanse moordenaar krijgt bijna vier ton van de staat na lange opsluiting in isoleercel

Jay Vermillion (59) klaagde de staat aan omdat hij 23 tot 24 uur per dag in de isoleercel werd opgesloten die volgens hem nog het meest weg had van ‘een betonnen graf met een massieve stalen deur’. De gevangene, die is veroordeeld voor het doodschieten van zijn ex in 1995, had volgens de bewakers in 2009 andere mannen geholpen met hun ontsnappingspoging.



Normaal gesproken kan een gevangene in Indiana maximaal dertig dagen in een isoleercel worden gezet. Na die periode moeten de autoriteiten het besluit opnieuw bekijken. In Vermillions geval werd besloten hem niet dertig dagen, maar een jaar af te zonderen van andere gevangenen. Bovendien werd het besluit steeds verlengd, zonder grondig naar zijn zaak te kijken, zegt zijn advocaat Maggie Filler.