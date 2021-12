Amerikaanse parlementariër poseert met geweren voor kerstkaart

opgravingen Uitbar­sting van de Vesuvius in het jaar 97 te vergelij­ken met atoombom Hiroshima in 1945

De impact van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus op Herculaneum - de oude Romeinse badplaats in de buurt van Pompeii - lijkt op die van de atoombom op de Japanse stad Hiroshima in 1945.

1 december