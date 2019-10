Amerikaanse politici stemmen voor onderzoek om Trump af te zetten

Een Democratische meerderheid besloot vorige maand al tot een verkennend onderzoek naar een afzetting. Daarop eisten de Republikeinen een formele stemming. Die was vandaag. ,,Vandaag heeft het Huis een volgende stap voorwaarts gezet”, zei de Democratische voorzitter van het Huis Nancy Pelosi.



De Democratische partij startte het onderzoek omdat Trump tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd onderzoek te doen naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. De Democraten beschouwen dat als een ongeoorloofde hulpvraag aan een buitenlandse mogendheid voor eigen politiek gewin.



Trump stelde eerder te gaan voor ‘volledige transparantie’. ,,En dat verwacht ik ook van de Democraten die dit in gang willen zetten.” Volgens de president heeft hij op geen enkel moment druk op Oekraïne of Zelenski uitgeoefend. ,,Ik zie het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet. Dit is niks anders dan een absurde heksenjacht of hoax. Nepnieuws.”



Trump benadrukte dat ‘de Democraten het nog zwaar zullen krijgen’. ,,Alle gesprekken die ik in Oekraïne voerde, waren perfect, open en fijn. Een impeachment voor dat? Laat me niet lachen.” Hij wil de komende tijd volledig open kaart spelen. ,,Ik heb niks achter te houden. Wat de Democraten aan het doen zijn, is rampzalig en slecht voor het land. Ze zaaien niks anders dan verdeeldheid.”

Volledig scherm Voorzitter Nancy Pelosi tijdens de stemming van vandaag. © AFP

Exacte weergave

Trump openbaarde een document over het telefoongesprek met de Oekraïense president. Er bestaat geen exacte weergave van het telefoontje tussen Trump en Zelenski. Gesprekken van de president worden normaal gesproken niet opgenomen. In plaats daarvan laat het Witte Huis minimaal twee CIA-medewerkers meeluisteren en aantekeningen maken. Daarop is het document dat eerder is vrijgegeven gebaseerd. Het gesprek duurde een halfuur, maar is samengevat in vijf pagina’s.

De Oekraïense president zei ook dat het om een normaal telefoongesprek ging. ,,We hadden denk ik een goed telefoontje. Het was normaal. We spraken over veel dingen”, aldus Zelenski. Volgens hem heeft Trump ook geen druk op hem uitgeoefend. ,,Ik denk, en je leest het, dat niemand me onder druk heeft gezet”, aldus de Oekraïense president.

Volledig scherm De Republikeinen eisten een stemming over een onderzoek naar een afzettingsprocedure. © REUTERS

Voorstander

Uit een poll van nieuwszender Fox News bleek twee weken geleden al dat een krappe meerderheid van de Amerikanen voorstander is van het afzetten van Trump. In juli van dit jaar gold dat nog voor een minderheid van 42 procent.

De regering van Trump verliest in het onderzoek van de nieuwszender rap aan populariteit. 55 procent vindt dat Trump het als president niet goed doet (43 procent vindt van wel), terwijl maar liefst 51 procent denkt dat de huidige Amerikaanse regering corrupter is dan voorgaande regeringen.

Geheime stemming

Ook binnen zijn eigen Republikeinse partij brokkelt de steun voor Trump af. Volgens Cook Political Report, een onafhankelijk politiek nieuwsblad, zou bij een geheime stemming onder Republikeinse congresleden over een eventuele afzetting een ‘significante hoeveelheid’ steun zijn om Trump de laan uit te sturen. Meerdere congresleden hebben de president bestempeld als ‘zeer ongeschikt’.