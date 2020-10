Amerikaanse president Donald Trump heeft coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump is besmet met het coronavirus. Dat meldt hij zelf op Twitter. Gisteren heeft de president zich samen met zijn vrouw laten testen nadat Hope Hicks, een vooraanstaande adviseur van Trump, besmet bleek. Ook zijn vrouw Melania is positief getest, samen zitten ze in quarantaine.

De 31-jarige Hicks reisde dinsdag met Trump aan boord van Air Force One naar het eerste presidentiële debat in Cleveland, aldus persbureau Bloomberg. Ze maakte in 2016 deel uit van het campagneteam van Trump voor de presidentsverkiezingen en was daarna actief als adviseur en directeur communicatie in het Witte Huis. In 2019 nam ze ontslag en ging ze aan de gang in de private sector, maar eerder dit jaar keerde zij terug in Washington.

Recent bleek dat Trump al veel vroeger dan hij zelf zegt op de hoogte was van het gevaar van het coronavirus. Toch bleef hij het gevaar van de pandemie publiekelijk bagatelliseren. Inmiddels zijn bijna 200.000 Amerikanen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. De VS is het zwaarst getroffen land ter wereld.

Tekst gaat verder onder graphic

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Falende aanpak’

President Trump werd deze week nog door zijn opponent Joe Biden aangevallen vanwege de in zijn ogen ‘falende aanpak’ van het coronavirus in de Verenigde Staten. De voormalige vicepresident zei geen vertrouwen te hebben in Donald Trump wat betreft de productie en de verdeling van een doeltreffend vaccin tegen Covid-19. ,,Ik vertrouw vaccins, ik vertrouw wetenschappers, maar ik vertrouw Donald Trump niet. En op dit moment kunnen Amerikanen hem ook niet vertrouwen”, aldus Biden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Trump werd eerder dit jaar flink bekritiseerd vanwege uitlatingen over experimentele coronamedicijnen, waaronder het (schoonmaak)middel chloroquine, dat ook dienst heeft gedaan als malariamedicijn. ,,Ik ben een fan’’, zei Trump in een persconferentie ,,Dit kan maar zo de grootste gamechanger zijn in de geschiedenis van de geneeskunde.’’ Uiteindelijk bleek chloroquine niet meer dan een hype.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hieronder onze video's over Donald Trump: