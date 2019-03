Amerikaanse senaat wil einde aan steun oorlog in Jemen

Volgens de senaat schendt betrokkenheid van de VS in Jemen de grondwet, omdat niet de president maar het Congres bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt. ‘We pakken de constitutionele macht terug door een einde te maken aan de betrokkenheid van de VS in een oorlog, die niet is goedgekeurd door het Congres en dus ongrondwettelijk is’, reageerde congreslid Bernie Sanders, die zich kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2020.