Amerikaanse senatoren willen onderzoek naar kroonprins Bin Salman

De leiders van de Republikeinen en de Democraten in de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Senaat dringen bij de regering van president Donald Trump aan op een onderzoek over de mogelijke verantwoordelijkheid van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor de moord op journalist Jamal Khashoggi.

De senatoren zeggen dit na het nieuws dat Trump, hoewel hij de moord op Khashoggi niet goedkeurt, van plan is een ,,standvastige'' bondgenoot van Riyad te blijven. De president sluit niet uit dat de machtige Saudische kroonprins kennis had van de moord op de journalist, maar vindt het tegelijkertijd niet wenselijk om zeer lucratieve wapencontracten met Saoedi-Arabië op te zeggen. Ook zou Saoedi-Arabië als bondgenoot de VS helpen om Iran in toom te houden. In de Amerikaanse politiek klinkt de roep om sancties na de moord op Khashoggi echter steeds luider.

Khashoggi, die onder meer columnist was voor de Amerikaanse krant The Washington Post, werd onlangs in het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord, toen hij documenten wilde ophalen voor zijn aanstaande huwelijk.

Trump zei eerder deze week nog dat de Amerikaanse regering deze week een rapport zou publiceren over wie er achter de moord zit, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.