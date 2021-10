Amerikaanse vastgoedmiljonair Durst krijgt levenslang voor per ongeluk op tv bekende moord

De 78-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst is donderdag in Californië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, nadat hij vorige maand door een jury schuldig werd bevonden aan de moord op een vriendin in 2000. Een HBO-documentaire uit 2015 wierp nieuw licht op de zaak. Volgens de aanklagers heeft Durst, afkomstig uit een steenrijke vastgoeddynastie, nog twee andere moorden op zijn geweten.

De rechter sprak het vonnis uit nadat een jury het bewezen achtte dat Durst zijn goede vriendin Susan Berman in 2000 door het hoofd schoot. Dat zou hij hebben gedaan om te voorkomen dat Berman een getuigenis zou afleggen over de verdwijning van zijn eerste vrouw, Kathleen McCormack. De miljonair is verdachte in die vermissingszaak, maar werd nooit vervolgd. Durst zou Berman uit de weg hebben geruimd zodat ze geen getuigenis zou afleggen tegen de politie dat zij hem had geholpen de moord op zijn vrouw weg te moffelen.

In 2015 werd Durst opgepakt op verdenking van de moord op Berman. Slechts uren daarna werd de laatste aflevering uitgezonden in de HBO-documentaire over hem, The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst. Tijdens de opnames daarvan versprak Durst zich over de moorden, toen hij dacht dat er geen microfoons aanstonden.

De aanklagers onderstreepten vorige maand in de rechtbank het belang van de documentaire voor de vervolging van Durst. ,,Als zij die interviews niet hadden afgenomen, zouden we niet zijn waar we zijn”, zei hoofdaanklager John Lewin. Ook een brief van de vermogende Amerikaan en een audio-opname van een vriend van Durst werden aangevoerd als bewijsmateriaal.

Volgens de aanklagers heeft Durst in 2001 een derde moord gepleegd, toen hij onderdook in Texas. Hij zou zijn buurman om het leven hebben gebracht toen die hem herkende en diens lichaam daarna in stukken hebben gehakt. Durst stelde dat het om zelfverdediging ging en werd uiteindelijk vrijgesproken in die zaak.