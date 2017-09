Amerikaanse VN-ambassadeur: We willen geen oorlog met Noord-Korea

Trump waarschuwde gisteren bij de algemene vergadering van de VN dat hij genoodzaakt kan zijn militair op te treden tegen Pyongyang. ,,Als we worden gedwongen onszelf of onze bondgenoten te verdedigen, zullen we geen andere keus hebben dan Noord-Korea compleet te vernietigen'', zo stelde hij.

Haley benadrukt vandaag dat haar land het Noord-Koreaanse regime niet wil verdrijven. ,,We willen dat een einde komt aan de testen en de nucleaire productie'', stelt de topdiplomaat, die aangeeft dat de internationale gemeenschap simpelweg niet weet hoe het 'de aandacht moet trekken' van dictator Kim Jong-un.

Dilemma

Dat plaatst Washington volgens haar voor een dilemma in de omgang met de Noord-Koreaanse leider. ,,Je kunt alleen doorgaan met hem uitleggen wat er kan gebeuren als hij niet stopt.'' Haley zei ook dat 'we een hoop militaire opties hebben' en dat de vernietiging van Noord-Korea niet de eerste stap is op de escalatieladder.