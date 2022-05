Amerikaanse vrouw voorkomt schietincident en doodt man die vuur opent op tientallen feestgangers

Butler haalde woensdag op een verjaardagsfeestje in een appartementencomplex in de stad Charleston een semi-automatisch wapen tevoorschijn en begon zomaar in het rond te schieten. In totaal waren er zo’n dertig à veertig aanwezigen. Eerder die avond reed hij al rond in de buurt van het complex en had een waarschuwing gekregen dat hij trager moest rijden aangezien er spelende kinderen waren.