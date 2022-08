Amerikanen hoeven niet meer in quarantaine bij coronabesmetting

De beperkende maatregelen zouden nog wel moeten worden gehandhaafd waar kwetsbaren zijn, zoals verpleeg- en ziekenhuizen en gevangenissen. Het testen zou nog wel nuttig zijn bij mensen met klachten en bij diegenen met wie ze in contact zijn geweest. Mensen met het coronavirus én symptomen zouden ook nog beter in zelfisolatie moeten gaan voor minstens vijf dagen en mondkapjes dragen wanneer in gezelschap.

In Nederland nog wel in quarantaine

Hoewel in Nederland de 1,5 meter afstand al enige tijd is afgeschaft, geldt nog wel een quarantaineplicht bij een positieve test. Die is minimaal vijf dagen, of net zo lang als dat de klachten aanhouden. Huisgenoten of mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest hoeven niet afgezonderd te zitten zolang ze zelf niet positief zijn. Testen bij de GGD is niet meer nodig, een zelftest volstaat ook.