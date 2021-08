Amerikanen massaal de straat op tegen discriminatie bij stemmen, mét Martin Luther King III

Ondanks aanslag met 180 doden blijft deze Vlaming als fotograaf in Afghanis­tan

9:45 Hoewel er nog duizenden mensen koste wat kost willen vertrekken, zijn er ook anderen die liever in Afghanistan blijven. De Vlaamse fotograaf Jim Huylebroek (31) woont er zes jaar en maakt - midden in de chaos en het geweld - al wekenlang de ene iconische foto na de andere voor 'The New York Times'. Ook na de aanslag van donderdag wil de Antwerpenaar van geen wijken weten. ‘Wie zijn wij om hem tegen te houden’, zegt zijn moeder.