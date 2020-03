Amerikanen moeten het in crisistijd doen zonder veel vertrouwen in hun leiders

Vooral de Republikeinse senator Richard Burr staat onder druk om op te stappen. Als voorzitter van de inlichtingencommissie die ook over voorbereiding op pandemieën gaat, werd hij eind januari door experts bijgepraat over het gevaar dat in de VS dreigde. Half februari verkocht hij tussen de 600.000 en 1,7 miljoen dollar aan aandelen in onder meer hotels, achterhaalden onderzoeksjournalisten van ProPublica.



Hij wist dus te cashen voordat de aandelenbeurs een duikvlucht maakte. Maar met de bevolking deelde hij zijn zorgen niet, is het verwijt. Enkele dagen eerder had hij nog in een opinie-artikel voor Fox News geschreven dat de VS ‘beter dan ooit’ voorbereid is op dreigingen als het coronavirus. Eind februari sprak hij voor een klein publiek in een exclusieve club voor rijke leden wel over een uitbraak vergelijkbaar met de Spaanse Griep in 1918.