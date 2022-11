Amerikanen naar de stembus: ‘Als ze weer zeggen dat hier van alles mis was, kan ik zeggen: dat is niet waar’

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Sean Penn geeft Zelenski een van zijn Os­car-beeld­jes: ‘Geef maar terug als jullie gewonnen hebben’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vanavond via Facebook een video gedeeld van de Amerikaanse acteur Sean Penn die op bezoek was in Kiev. Op de beelden is te zien hoe de acteur een van zijn Oscar-beeldjes uit een tas haalt en die aan Zelenski overhandigt, ‘als symbool van geloof in de overwinning van ons land’. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

