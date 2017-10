Amerikanen verkopen Anne Frank-pakje als halloweenkostuum

Autobom doodt bekende blogster en journalist op Malta

19:49 De bekendste onderzoeksjournalist van Malta is omgekomen toen een krachtige bom haar auto opblies. Daphne Caruana Galizia (53) was razend populair onder de bewoners van de eilandenstaat en hield ook een bekend blog bij. Ze was bezig de corruptie in Malta onder de loep te nemen.