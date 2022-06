Amerikanen vrezen dat ook homorechten en voorbehoedsmiddelen op de helling gaan

De anti-abortusbeweging in de VS is euforisch nu staten het beëindigen van ongewenste zwangerschap weer mogen verbieden, maar nog lang niet tevreden. ,,Uiteindelijk is het onze missie om abortus ondenkbaar en onmogelijk te maken in ons land”, zei Kristan Hawkins, voorzitter van Students for Life, tegen The New York Times.