Amnesty: aantal executies na jaren van afname nu weer toegenomen

Het aantal executies in de wereld is in 2021 weer toegenomen. Amnesty International registreerde na vijf jaren van afname een stijging van 20 procent vergeleken met 2020. Wel nam het aantal landen dat de doodstraf nog steeds uitvoert af, aldus de mensenrechtenorganisatie.

De belangrijkste reden voor de toename van het aantal executies is volgens de mensenrechtenorganisatie de opheffing van de coronamaatregelen. Veel terechtstellingen die in 2020 niet doorgingen, werden na de versoepelingen alsnog uitgevoerd. Toch was het totale aantal uitgevoerde doodstraffen nog altijd het op een na laagste sinds 2010.

Amnesty registreerde een totaal van 579 executies in 2021, maar benadrukt dat het er waarschijnlijk veel meer zijn. Landen als China, Noord-Korea en Vietnam brengen daarover geen cijfers naar buiten. Amnesty vermoedt dat in China jaarlijks duizenden mensen worden geëxecuteerd.

Achttien landen

Van de bekende gevallen vond meer dan de helft plaats in Iran. 314 mensen werden daar geëxecuteerd, tegen 246 een jaar eerder. Het gaat om het hoogste aantal executies in Iran sinds 2017. Amnesty stelt vast dat de doodstraf vorig jaar in achttien landen is uitgevoerd, net als het jaar ervoor. Voor zover bekend zijn 24 vrouwen geëxecuteerd.

Ook het aantal doodvonnissen nam in 2021 toe, met 40 procent ten opzichte van 2020. In totaal werden er minstens 2.052 doodsvonnissen uitgesproken in 56 landen. De grootste toenames waren er in Bangladesh, India en Pakistan.

Volgens Amnesty wordt de doodstraf nog te vaak ingezet om minderheden en demonstranten te onderdrukken. Ook neemt het aantal drugsgerelateerde executies zorgwekkend toe. ,,In plaats van de kansen te grijpen die de pauze in 2020 bood, verkoos een minderheid van landen enthousiast de doodstraf boven het werken aan effectieve oplossingen voor misdaad. Ze toonde daarmee een groot gebrek aan respect voor het recht op leven’’, zo reageerde de secretaris-generaal van Amnesty, Agnès Callamard.

Doodstraf afgeschaft

De mensenrechtenorganisatie meldt ook positieve ontwikkelingen. Zo is in Sierra Leone, Kazachstan en Papoea-Nieuw-Guinea de doodstraf afgeschaft. Nog drie landen zijn het proces begonnen om die stap te volgen. In de Verenigde Staten nam het aantal executies af tot het laagste niveau sinds 1988.

Volgens Amnesty zijn er wereldwijd nog zeker 28.000 mensen die vastzitten met een doodvonnis. In Europa is Belarus het enige land dat de doodstraf uitvoert. Dat gebeurde vorig jaar zeker één keer.