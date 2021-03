Amnesty: junta Myanmar gebruikt oorlogstactieken tegen betogers

Tieners steken David (42) dood omdat hij homo is: ‘Ze zochten mannen die geen aangifte durven doen’

9 maart In het onderzoek naar de dood van de Belgische David Polfliet (42), van wie het lichaam zaterdag gevonden werd in een park in België, zijn drie verdachten opgepakt op verdenking van moord. De jongens van 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen gaven zichzelf aan bij de politie. De tieners lokten de man in de val via datingapp Grindr en zouden zo nog minstens twee slachtoffers gemaakt hebben.