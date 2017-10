Amnesty voor Turkse rechter wegens hulp aan ‘terroristen’

Europees Parlement wil afrekenen met ‘Weinsteintjes’ in eigen huis

13:48 Europa opent frontaal de aanval op seksueel en machtsmisbruik, zeker ook in de eigen organisatie. De ongewilde initiatiefnemer: VS-filmproducent Harvey Weinstein. De onthullingen over zijn massale en decennialange misbruik van jonge actrices leidde vanmorgen in Straatsburg tot een vergaderzaal vol #metoo’s.