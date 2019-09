‘Andrew had seks met me toen ik 17 was’

,,Hij was een misbruiker, een deelnemer aan de seksuele uitbuiting in de kring van Epstein”, zegt Virginia Giuffre in een televisie-interview met NBC News. ,,De eerste keer dat ik in Londen was, was ik jong", vertelt Giuffre die Epsteins assistente en vriendin Ghislaine Maxwell noemt als medeplichtige in het organiseren van seksafspraken met minderjarige meisjes. ,,Op een ochtend maakte Gislaine me wakker en zei: ‘ vandaag ga je een prins ontmoeten. Ik wist op dat moment niet dat ik verhandeld was aan die prins'.



Ze was 17 toen ze werden samengebracht in een Londense nachtclub en Andrew haar in de VIP-sectie wodka zou hebben ingeschonken. Na wat dansjes zou het gezelschap zijn vertrokken waarbij Maxwell aan Giuffre de opdracht zou hebben gegeven: ,,Hij komt straks naar het huis en ik wil dat je voor hem doet wat je voor Epstein doet. Ik kon het niet geloven”. Giuffre werd naar eigen zeggen misbruikt in de badkamer en in de slaapkamer. ,,Hij was niet ruw. Hij bedankte me en vertrok.” Volgens Giuffre zag ze Andrew nog twee keer voor seks, een keer in Londen en een keer op het Caribische preteiland van Epstein. Ze zou door Epstein aan meer 'machtige mannen’ zijn aangeboden.