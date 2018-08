Anti-Amerikaanse premier wint ook na hertelling Iraakse parlementsverkiezingen

Het parlement had opdracht gegeven tot die hertelling, omdat bleek dat er op grote schaal gefraudeerd was tijdens de parlementsverkiezingen. Als gevolg van beschuldigingen van fraude en onregelmatigheden werden de resultaten in veel centra niet erkend door de Iraakse hoogste kiescommissie. De commissie zei dat er serieuze klachten zijn ontvangen van partijvertegenwoordigers in Bashur in Koerdistan. Voor de hertelling werden ruim drie maanden uitgetrokken.

Anti-Amerikaanse sentimenten

De partij van de sjiitische Moqtada al-Sadr was na de eerste telling de grote winnaar van de verkiezingen, maar tot op heden is nog geen nieuwe regering gevormd. Al-Sadr is anti-Iraans én anti-Amerikaans. De VS had gehoopt op een nieuwe zege van voormalige premier Al-Abadi, die zowel Iran als de VS te vriend wilde houden.