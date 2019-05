Antwerpen rouwt en protesteert met stille tocht voor vermoorde Julie (23)

Steve B., de verdachte in de moordzaak van de 23-jarige Belgische studente, is na zijn eerste veroordeling voor verkrachting in 2004 drie keer tijdens verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis. Ook vorige week zaterdag toen hij Julie aanviel, wachtte hem nog een celstraf. Hij was in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten.