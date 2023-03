Antwerpse burgemeester doelwit terreurverdachten België

De terreurverdachten die eerder deze week in België werden opgepakt, beraamden een moordaanslag op de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Ze maakten zich onder meer boos over het Antwerpse hoofddoekverbod voor baliemedewerkers, schrijven Belgische kranten.

De politie pakte maandagavond zeven mannen en een vrouw op in en rond Antwerpen en in en rond Brussel. Ze vormden twee groepen die, mogelijk samen, op aanslagen zouden broeden. Onder de Antwerpse arrestanten is een Turkse dertiger, de anderen zijn 19 of begin 20.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne ‘kan bevestigen dat de naam van de burgemeester van Antwerpen is gevallen’, zegt hij op de Belgische nieuwszender Radio 1. ,,Van het moment dat er sprake was van aanwijzingen van geweld is men tussengekomen.” De moordplannen waren volgens de minister nog ‘niet concreet’, maar er is ‘geen risico genomen’.

De geradicaliseerde verdachten zouden het ook hebben gemunt op politiebureaus. Ze verzamelden onder meer vuurwapens, schrijft onder andere de krant Het Nieuwsblad.

De Wever is behalve burgemeester van de grote havenstad ook voorman van de grootste partij van Vlaanderen. Dat maakt de mediagenieke Vlaams-nationalist tot een van de invloedrijkste politici van België.

Rechts-extremisme in België

De dreiging van het rechts-extremisme in België neemt al langere tijd toe, in een samenspel met extremisme tegen de overheid, zo meldde de Belgische veiligheidsdienst eerder dit jaar in een rapport. De dienst die de veiligheid van België bewaakt, wijst op een belangrijke trend binnen het rechts-extremisme, namelijk de ‘zorgwekkende radicalisering van jongeren’.

De VSSE merkt sinds enkele jaren op dat rechts-extremisten steeds vaker de overheid of andere symbolen van het ‘establishment’ viseren met hun discours of acties: de pers, die ze de ‘mainstream media’ of ‘linkse leugenpers’ noemen, academici, met name de virologen, en politici.

Haat aanwakkeren

De overheid is steeds vaker kop van Jut dan andere ‘klassieke’ doelwitten van rechts-extremisme zoals asielcentra, moskeeën of synagogen. ,,Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen valt op dat rechts-extremisten opnieuw proberen om de woede en de haat tegen de overheid aan te wakkeren”, stipt de VSSE aan.

Quote De grafische stijl en haatdragen­de inhoud vertonen gelijkenis­sen met de verheerlij­king van geweld door Islamiti­sche Staat enkele jaren geleden

Ook in België stelt de VSSE vast dat steeds meer jongeren vanachter van hun pc of op hun smartphone in sneltempo radicaliseren en zich in sommige gevallen ontpoppen tot haatpropagandisten en ‘keyboard warriors’ die aanzetten tot haat en geweld. ,,De grafische stijl en de zeer haatdragende en ronduit gewelddadige inhoud van hun boodschappen op diverse sociale mediaplatformen, zoals Telegram, vertonen zekere gelijkenissen met de verheerlijking van geweld door Islamitische Staat van enkele jaren geleden”, luidt het.

Ernstige uitdaging

De VSSE heeft in de voorbije twee jaar meerdere dossiers van geradicaliseerde jongeren doorgespeeld aan de politiediensten en het parket. In sommige gevallen ging het om minderjarigen die achter hun scherm haat en geweld predikten met radicale nazistische en antisemitische standpunten, in andere gevallen om jongeren die zelf dreigden met geweld. ,,Het tijdig detecteren en tijdig voorkomen dat deze beïnvloedbare en impulsieve jongeren overgaan tot geweld wordt de komende jaren een ernstige uitdaging voor de VSSE en de andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten.”