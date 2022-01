Antwerpse ondernemers verdienen goed aan Nederlanders: ‘Waanzinnig en fantastisch tegelijk’

Nederlanders gaan massaal in Antwerpen winkelen of dineren vanwege de lockdown in eigen land. Dat leverde plaatselijke ondernemers soms veel extra omzet op. Kroeguitbater Peter De Clerck vertelt op volle capaciteit te draaien. ,,Ik spreek over gemakkelijk 30 procent meer omzet, bijna vergelijkbaar met een decembermaand vóór de coronacrisis. Dat is fantastisch’’