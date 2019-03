Arabisch-Koerdische strijdmacht: IS-kalifaat is volledig vernietigd

UpdateHet zelfbenoemde “kalifaat” van terreurbeweging IS bestaat niet meer. Dat meldt de door de Verenigde Staten gesteunde Arabisch-Koerdische strijdmacht vanuit Baghouz. Het dorpje was het laatste IS-bolwerk in Syrië.

“De Syrische Democratische Krachten (SDF) melden de volledige vernietiging van het zogenaamde kalifaat en een 100 procent nederlaag van IS. Op deze historische dag herdenken we de duizenden martelaren die deze overwinning mogelijk maakten. Een overwinning die we aanbieden aan de nabestaanden van de martelaren en aan onze gewonden. Helden zonder wiens opoffering wij deze overwinning niet zouden hebben behaald’’, zegt SDF-woordvoerder Mustefa Bali in een verklaring op Twitter.

Hij meldde gisteren nog hevige gevechten die een einde moesten maken ‘aan wat er nog over is van IS'. Bali ontkende daarmee berichten van de Amerikaanse nieuwszender Fox News, donderdag, dat IS al zou zijn verslagen en de luchtaanvallen waren gestopt.

De door Koerden geleide en door de Amerikanen gesteunde militie begon vorige week vrijdag aan het slotoffensief op het door jihadisten van Islamitische Staat bezette dorpje Baghouz aan de Syrisch-Iraakse grens. Dat offensief liep vertraging op door de aanwezigheid van duizenden burgers in het laatste IS-bolwerk. Zij werden eerst geëvacueerd. De afgelopen dagen werden de laatste luchtaanvallen uitgevoerd.

Aangenomen wordt dat er nog steeds groepjes IS-strijders in de regio zijn zoals in de nauwelijks bewoonde Syrische Woestijn. Het is onduidelijk wat er met de IS-gevangenen moet gebeuren die uit verschillende landen komen.

Vijf jaar

Op 29 juni 2014 kondigden de jihadisten van ‘Islamitische Staat in Irak en de Levant’ (ISIL) de oprichting aan van een ‘islamitisch kalifaat’ in de veroverde gebieden van Irak en Syrië. In een op de eerste dag van de Ramadan uitgezonden geluidsopname werd Abu Bakr Al-Baghdadi tot leider van het kalifaat uitgeroepen. De stad Raqa in het noorden van Syrië werd uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat. IS voerde er talloze onthoofdingen, massa-executies, verkrachtingen, stenigingen en etnische zuiveringen uit. Sommige gruweldaden werden geënsceneerd in video’s en als propaganda gebruikt.

In Irak veroverde IS het gebied van de Yazidis in het Sinjar-gebergte. Kinderen werden ingelijfd als soldaten en duizenden vrouwen onderworpen aan dwangarbeid en seksuele slavernij.

Tijdens de hoogtijdagen van het schrikbewind, in 2014 en 2015, controleerden de soennitische extremisten minstens 200.000 vierkante kilometer in Syrië en in Irak.

Anti-Jihad-coalitie